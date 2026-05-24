Веласкес: Следващият сезон на "Левски" зависи от трансферите

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е изключително амбициран за работа в клуба след спечелената шампионска титла, защото вижда още много хоризонти пред отбора. Той говори преди последния шампионатен двубой за този сезон за „сините" срещу ЦСКА 1948 в Бистрица утре от 20,30 часа.

„Ще кажа още веднъж, че съм горд да съм част от този клуб. Както винаги, искам да благодаря на феновете. Главните герои за мен са играчите", започна той навръх 112-ия рожден ден на клуба.

„Ситуацията е нормална. Последен мач за сезона. От три седмици сме шампиони, но момчетата имат невероятно поведение през това време. Тренират перфектно в дните, в които имахме занимания тази седмица. Нямам представа как ще завърши мачът утре. Без съмнение е ясно, че излизаме за победа. Отношението на момчетата е невероятно, както винаги досега", продължи испанецът.

„Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич пропускат мача със сигурност. Стипе продължава да се възстановява. Мустафа изглеждаше, че не е нищо кой знае какво в в мача с ЦСКА, както и неговият коментар беше, че вероятно е само крампа. В крайна сметка става въпрос за леко разтежение и се налага да работи с медицинския щаб, за да е на линия за началото на подготовката", разкри испанецът.

„Аз през цялото това време бях информиран за ситуацията с Георги Костадинов. Ръководството говори с мен преди няколко месеца за тази възможност. Имаше възможност да продължи кариерата си като футболист и да съвместява с друга длъжност. Ако ме питате за моето мнение - мисля, че той има адекватните характеристики, за да изпълнява тази си роля. Мисля, че е нещо много интересно за него и го заслужава. Смятам, че е добро за клуба. Говорим за отговорен и всеотдаен човек, със социални контакти, с адекватен контрол върху емоционалното си състояние, познава обстановката. Ясно е, че с него имаме специални отношения. Щастлив съм за него и клуба", каза още Веласкес по повод новата позиция на Георги Костадинов, а именно – спортен директор.

„Утре завършва първенството и очевидно трябва да се подготвим за следващия сезон. Работим на максимум и с прекрасна връзка между всички отдели. Ясно е, че приключваме като шампиони. Разбираме как е устроен светът на футбола. Никога няма да говоря за конкретни цели за класиране в турнирите, в които участваме. Моят подход ще е винаги един и същи - ден за ден, мач за мач. Този клуб, заради историята и многобройните си фенове, заслужава всеки един мач да се борим за победа. Много е важно следващия сезон - може да бъде много хубав сезон или труден, но това ще зависи от нашия трансферен прозорец. Предстои да играем предварителен кръг за Шампионската лига, след което ще вземем участие във всички турнири на България. Винаги, когато си сред такава серия от победи, продължаваш да мечтаеш. Нашите силни страни, нашата способност и начинът, по който ще се движим на трансферния прозорец, ще определят това дали ще имаме прекрасен сезон или труден. Това е ключовото за мен", добави Веласкес.

„Не става въпрос за оптимизъм или негативизъм. Нека завършим утре първенството. Това е като дете в училище - може да си мечтае да получи 10 дипломи, но трябва да учи, за да го постигне. Оттук насетне здраво да работим всички и да отговорим на очакванията. Има сезони и сезони. Имаш кампании, в които завършваш емоционално доста изтощен. През изминалия сезон доста приличаше на предходния. Нито физически, нито емоционално се чувствам изтощен. Когато побеждаваш, е по-лесно. Изпълнен съм с енергия и сила. Имам изключително желание за работа, защото виждам, че могат да се получат хубави неща. Ако трябва да продължа, пълен съм с енергия", завърши Веласкес.