Известни са шампионите, които фондацията на Григор Димитров праща да тренират в академията "Муратоглу"

Кайра Алексиева и Максим Табаков са новите шампиони в турнира по тенис по програмата „Стани шампион“, организиран от Фондация "Григор Димитров".

Двамата победители ще бъдат изпратени на едномесечен лагер в академията на Патрик Муратоглу (бивш треньор на Григор) през септември.

„Пожелаваме им още много победи, вдъхновение и незабравими моменти по пътя към големия тенис“, споделиха от фондацията.

Турнирът бе за деца до 12 години, като сред участниците имаше представители на много различни школи от цялата страна, както и таланти, които живеят и тренират в чужбина.