Бивш асистент на Балъков дари колекция от книги на читалище

Велизар Маджаров

1300

Димо Нейчев, който беше в щаба на Красимир Балъков по време на престоя му в "Черноморец" от 2008 до 2010 година е дарил богата лична колекция от книги на читалището в община Камено- Бургаска област.

69-годишният харизмтичен футболен деятел, който при Бала беше административен директор на "акулите" е направил жеста и е предоставил ценните екземпляри в навечерието на светлия празник 24 май, деня на Кирил и Методий. "Когато си прочел един микробус книги, време е да ги дариш на поколенията", призна Димо Нейчев пред "24 часа", който през годините е работил и с множество легенди на бургаския футбол, между които Тотко Дремсизов и покойния Иван Притъргов. 

