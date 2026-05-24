Виктория Томова с място нагоре в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста по тенис.

31-годишната софиянка е 160-ва с 475 точки, след като записа победа и загуба в квалификациите на "Ролан Гарос".

Елизара Янева, която направи дебюта си в пресявките на френския турнир от "Големият шлем", е втора ракета на страната. Тя заема 224-о място с 323 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането на сингъл с 9960 точки, а при двойките първа е Катержина Синякова (Чехия) с 8930 точки.

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9960 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8313 точки

3. (3) Ига Швьонтек (Полша) 7273 точки

4. (4) Коко Гоф (САЩ) 6749 точки

5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 6286 точки

6. (6) Аманда Анисимова (САЩ) 5958 точки

7. (7) Елина Свитолина (Украйна) 4315 точки

8. (8) Мира Андреева (Русия) 4181 точки

9. (9) Виктория Мбоко (Канада) 3710 точки

10. (10) Каролина Мухова (Чехия) 3318 точки

българките:

160. (161) Виктория Томова 475 точки

224. (222) Елизара Янева 323 точки

393. (385) Изабелла Шиникова 160 точки

414. (382) Лиа Каратанчева 147 точки

431. (431) Росица Денчева 136 точки

447. (445) Гергана Топалова 129 точки

472. (477) Лидия Енчева 118 точки

487. (458) Денислава Глушкова 114 точки

648. (651) Ива Иванова 69 точки

839. (859) Юлия Стаматова 36 точки

844. (994) Уляна Храбавец 35 точки

1027.(1029) Виктория Велева 19 точки

1203.(1204) Диа Евтимова 11 точки

1208.(1208) Беатрис Спасова 11 точки

1254.(1255) Йоана Константинова 9 точки

1389.(1276) Мелис Расим 6 точки

1433.(1382) Дария Великова 5 точки

1498.(1496) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 8930 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8330 точки

3. (3) Елизе Мертенс (Белгия) 7488 точки

4. (6) Габриела Домбровски (Канада) 7121 точки

5. (4) Александра Крунич (Сърбия) 6905 точки

6. (5) Анна Данилина (Казахстан) 6895 точки

7. (7) Сара Ерани (Италия) 6505 точки

7. (7) Джасмин Паолини (Италия) 6505 точки

9. (9) Луиза Стефани (Бразилия) 6035 точки

10. (10) Шуай Чжан (Китай) 5785 точки

българките:

174. (169) Лиа Каратанчева 466 точки

251. (254) Виктория Томова 332 точки

315. (316) Изабелла Шиникова 257 точки

384. (379) Росица Денчева 208 точки

735. (735) Ива Иванова 76 точки

761. (756) Диа Евтимова 70 точки

771. (674) Елизара Янева 68 точки

789. (784) Беатрис Спасова 66 точки

817. (818) Йоана Константинова 59 точки

825. (832) Уляна Храбавец 58 точки

872. (870) Денислава Глушкова 53 точки

988. (950) Алекса Каратанчева 40 точки

1195.(1187) Гергана Топалова 26 точки

1216.(1109) Дария Великова 25 точки

1248.(1239) Лидия Енчева 23 точки

1248.(1239) Мелис Расим 23 точки

1301.(1360) Юлия Стаматова 20 точки

1303.(1297) Виктория Велева 20 точки

1338.(1330) Андрея Глушкова 18 точки

1344.(1335) Ванеса Влахова 18 точки

1364.(1355) Валерия Гърневска 17 точки

1364.(1355) Ралица Александрова 17 точки

1522.(1517) Виктория Лазарова 12 точки

1561.(1557) Александра Матева 12 точки

1608.(1662) Йоана Монева 11 точки

1706.(1699) Анджелина Костова 8 точки

1761.(1751) Галена Кръстенова 5 точки