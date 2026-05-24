Хавиер Ибаниес с категорична победа в първия си мач на професионалния ринг

Хавиер Ибаниес постигна категорична победа в първия си мач на професионалния ринг.

Хавиер Ибаниес постигна категорична победа в първия си мач на професионалния ринг. Българският национал, олимпийски бронзов медалист от Игрите в Париж 2024, не остави никакъв шанс на испанеца Андерсон Лопес. Нашият боксьор се поздрави с успех с технически нокаут в петия рунд, от предвидените 8, в които трябваше да се проведе сблъсъкът в категория „перо".

Двубоят се игра в Сан Себастиан, Испания. С играта си Хавиер направи така, че публиката от трибуните да го аплодира бурно, въпреки че срещу него бе застанал представител на домакините. Лопес бе в серия от 8 поредни победи, но Ибаниес го надигра тотално и показа, че навлиза в страхотен ритъм, по-малко от четири месеца преди Европейското първенство в София (15-27 септември).

