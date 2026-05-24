На мач с принц Уилям и двамата му бодигардове

Когато някой от ръководителите на България се появи на мач, настава истинска суматоха. Пред входа на "Васил Левски" се монтира рамка с детектор за метал. Хора от НСО шетат навсякъде, а на стадиона дори има и специални седалки, отделени за тях, точно зад официалната ложа на сектор "А". Все едно никой от присъстващите не е отишъл на мач, а с тайната мисъл да зашие шамар я на премиер, я на президент.

Пренасяме се само на няколко часа път с кола от София в Истанбул, където бе финалът на Лига Европа между английския "Астън Вила" и германския "Фрайбург". И разбира се, присъства най-изявеният фен на бирмингамци - престолонаследникът принц Уилям.

При това положение очакванията са за някакви екстремни мерки за сигурност. А такива просто няма. Ложата с принца е точно вляво от вход 101 на стадиона на "Бешикташ" и през нея влизат хиляди, за да заемат местата си. Пред ложата няма някакви бронирани стъкла, под нея са местата на спонсорите на турнира като Flixbus. Над нея - отново хора. До ложата - двама, да точно двама охранители. Една тъмнокожа дама и още един здравеняк, които се извиняват на тези, на които пречат. И това е всичко. Няма висящи слушалки и мръсни погледи. Тихо и скромно. Явно Великобритания е закъсала доста с парите, след като си пазят престолонаследника толкова малко.

Около стадиона мерките са драконовски, но не натрапчиви. Движението е спряно около 4 часа преди двубоя, а покрай него минава един от основните булеварди към новия мост на Босфора. Около километър преди съоръжението полицаи проверяват билетите и пускат само такива. Те карат фенове и който си покаже билета, влиза с колата, което обаче не е толкова добре, след като по улиците и тротоарите са хиляди.

Следва още една проверка на билетите и традиционното дори за България преджобване. Но на входа на стадиона е истинска вакханалия. Хиляди се блъскат да влязат, след като там минават гостите на УЕФА и спонсорите. Цялата операция отнема около половин час до 45 минути.

Разбира се, принцът не е минал през блъсканицата.Той е бил на стадиона малко преди отварянето на вратите в 19 часа за двубой от 22. На стадиона е пристигнал с... микробус, където е бил заедно с приятелите си. Отпред една полицейска кола и отзад една за охраната му. Толкова. Няма ескорти от десетки автомобили, в които да се возят и секретарките на секретарите. От там - директно при Унай Емери в съблекалнята на "Астън Вила", за да надъха играчите преди финала. Явно надъхването е било доста сериозно, след като отнесоха с 3:0 германския "Фрайбург". За ужас на Стилиян Петров, който още от кацането си в Истанбул прогнозираше, че "Вила" ще спечели с 4:0.

Приятелският кръг около него

Около принца в ложата бяха най-близките му приятели. До него бе Бен Доус, или Доузи, както го нарича принцът. Двамата са заедно от деца. В момента е един от големите дистрибутори на вина във Великобритания със съпругата си Пип.

С тях бе и Едуард ван Куцем. Уилям и брат му Хари са израснали с Еди, след като родителите им са близки приятели. Той бе паж на сватбата на бъдещия крал Чарлз III за Даяна Спенсър. Уилям и Хари бяха заедно на сватбата на Ван Куцем с лейди Тамара Гросвенор. Той има също три деца като Уилям, като единият му син е Луи, както и детето на принца на Уелс.

До баща си бе и 16-годишният му син Джейк, както и други членове на семейството.

Връзката между фамилиите е огромна. Племенницата на Ван Куцем Грейс е кръщелница на принц Уилям, а по-малките му братя Никълас и Уилям са кръстници на принц Луи и принц Джордж.

Друг дългогодишен приятел на принц Уилям - Томас фон Страузенбее също бе в ложата на стадиона в Истанбул. Той е кръстник на дъщеря му принцеса Шарлот. Освен това двамата с по-малкия му брат Чарлз бяха пажове на сватбата на принц Хари и Меган Маркъл през 2018 г. Чарлз е кръстник и на сина на Хари принц Арчи.

Един от братята на Томас - Хенри фон Страузенбее, загина в катастрофа едва на 18 г. през декември 2002 г. Уилям и Хари станаха веднага председатели на мемориалният фонд в негова памет, който строи и екипира училища в Уганда.

Защо е привърженик на бирмингамци

Един от тримата му приятели в ложата е причината принцът да стане фен на "Астън Вила".

"Моите приятели в училище бяха привърженици или на "Манчестър Юнайтед", или на "Челси". Просто не исках да ги следвам. Исках отбор в средата на класирането, който да ме зарежда постоянно с емоции", обясни принцът пред Гари Линекер в интервю през 2015 г.

"Астън Вила" имат велика история. Един от приятелите ми бе негов фен и един от първите ми мачове бе "Болтън" срещу "Вила" за купата през 2000 г. Беше фантастично. Бях сред феновете с червен шал и се забавлявах максимално. Атмосферата, приятелството ме накараха да се замисля, че съм си на мястото. Нещо, с което искам да съм свързан", допълни Уилям.

Интересното е, че крал Чарлз III се твърди, че е фен на "Бърнли". Виолетово и синьо явно са в кръвта на семейството.

Хиляди англичани минаха през София или икономическият ефект Стилиян Петров

Почти незабелязан бе икономическият ефект от връзката на България и Стилиян Петров с "Астън Вила". Подпомогната доста и от авиокомпаниите, които вдигнаха рязко цените на полетите за Истанбул. Особено след като огромна група, присъствала на благотворителен двубой в Дъблин, си изпуснала самолета.

Хиляди запалянковци избраха да пътуват през София, като дори останаха по един ден преди двубоя и един след това в столицата ни. Всички самолети за Турция бяха пълни докрай.

Много забавен момент имаше на 19-и. Група фенове се опитаха да разпитват граничния полицай дали познава Стилиян Петров. На опашката зад тях бе малкият син на бившия капитан на националния отбор - Кристиян. И той скромно пророни, че все пак го познава. Никой от запалянковците обаче не видя огромната прилика.

Иначе където и да се появи Стилиян в Истанбул, ставаше суматоха. Англичаните пяха песни за него, искаха да се снимат.

На пристигане се забави над час след кацането, за да могат всички да си направят снимка с него. И само си представете какво е било в самолета на обратно.

Петров се прибра в Бирмингам още сутринта след мача, вероятно без да мине през леглото си. Защото клубът бе планирал парад за победителите и той трябваше да присъства. А с него и стотици запалянковци, които се бяха добрали до обратния полет за Великобритания. Останалите тръгнаха към София, Кипър и каквато връзка са намерили.

Истанбул - София