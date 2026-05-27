Кои са новите попълнения в английските WAG?

Вероятно в никой друг национален отбор съпругите и приятелките на футболистите (т. нар. WAG - wives and girlfriends) нямат такова влияние върху резултатите, колкото при англичаните.
Причината до голяма степен е това, че британските таблоиди след всяка тяхна стъпка на и извън терена свързват представянето им в мачовете с личния им живот.
Личните отношения на английските национали винаги са били обект на обществено внимание, но се превърнаха в истинска мания в в края на миналия век и началото на този след връзката и после сватбата на Дейвид Беким и певицата от "Спайс Гърлс" Виктория Адамс.
Затова новата реколта WAG преди световното първенство в Канада, Мексико и САЩ е обект на засилен интерес от страна на медиите. "24 часа" представя някои от новите попълнения, които не са толкова известни на публиката.