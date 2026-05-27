Кои са новите попълнения в английските WAG?

Едуард Папазян

Треньорът на Англия Томас Тухел си тръгва от пресконференцията, след като е обявил състава на Англия за световното. Снимка: РОЙТЕРС

Вероятно в никой друг национален отбор съпругите и приятелките на футболистите (т. нар. WAG - wives and girlfriends) нямат такова влияние върху резултатите, колкото при англичаните.

Причината до голяма степен е това, че британските таблоиди след всяка тяхна стъпка на и извън терена свързват представянето им в мачовете с личния им живот.

Личните отношения на английските национали винаги са били обект на обществено внимание, но се превърнаха в истинска мания в в края на миналия век и началото на този след връзката и после сватбата на Дейвид Беким и певицата от "Спайс Гърлс" Виктория Адамс.

Затова новата реколта WAG преди световното първенство в Канада, Мексико и САЩ е обект на засилен интерес от страна на медиите. "24 часа" представя някои от новите попълнения, които не са толкова известни на публиката.

Миа Макленагън - студентка по право, модел и инфлуенсър, от 6 г. е сгодена за защитника на “Челси” Рийс Джоунс.
Съпругата на шампиона на Англия с “Арсенал” Еберичи Езе - Найма, е медицинска сестра.
Студентката и модел Лайла Рой е свързвана с Коби Мейну от “Манчестър Юнайтед”.
Лидерът на “Астън Вила” Оли Уоткинс срещнал настоящата си половинка Ели, интериорен дизайнер, на плажа в Марбея.
Ашлин Кастро, гаджето на Джуд Белингам, има 640 000 последователи в инстаграм.
37-годишната агентка на надвижими имоти Оливия е съпруга на централния защитник/опорен халф Джон Стоунс.
Дийн Хендерсън се ожени за Мили през 2022 г. в Италия.
