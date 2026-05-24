Григор Димитров с две места нагоре в ранглистата

Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста.

35-годишният хасковлия е на 168-ото място с 355 точки, след като отпадна в първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос".

Александър Донски остава в топ 100 на двойки. Той е 98-и в класацията с 851 точки.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Яник Синер (Италия) 14750 точки

2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11960 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5705 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4460 точки

5. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4070 точки

6. (5) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4050 точки

7. (9) Алекс де Минор (Австралия) 3855 точки

8. (7) Даниил Медведев (Русия) 3760 точки

9. (8) Тейлър Фриц (САЩ) 3720 точки

10. (10) Александър Бублик (Казахстан) 3320 точки

българите:

168. (170) Григор Димитров 355 точки

338. (325) Димитър Кузманов 152 точки

405. (386) Пьотр Нестеров 121 точки

509. (527) Илиян Радулов 83 точки

669. (598) Иван Иванов 51 точки

687. (688) Александър Донски 48 точки

762. (759) Янаки Милев 39 точки

856. (898) Александър Василев 29 точки

871. (871) Динко Динев 28 точки

908. (906) Анас Маздрашки 25 точки

1120.(1112) Адриан Андреев 12 точки

1225.(1258) Джордж Лазаров 9 точки

1233.(1230) Леонид Шейнгезихт 9 точки

1287.(1287) Виктор Марков 7 точки

1392.(1398) Георги Георгиев 5 точки

1774.(1792) Диан Недев 2 точки

1971.(1972) Максимилиан Борисов 1 точка

2069.(2079) Антъни Генов 1 точка

двойки:

1. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 8340 точки

2. (2) Орасио Себайос (Испания) 8030 точки

3. (3) Марсел Гранойерс (Испания) 7940 точки

4. (4) Хари Хелиовара (Финландия) 7360 точки

4 (4) Хенри Патън (Великобритания) 7360 точки

6. (6) Джулиън Кеш (Великобритания) 6950 точки

6. (6) Лойд Гласпуул (Великобритания) 6950 точки

8. (8) Джо Солсбъри (Великобритания) 5260 точки

9. (9) Андреа Вавасори (Италия) 4990 точки

10. (12) Кевин Кравиц (Германия) 4835 точки

българите:

98. (97) Александър Донски 851 точки

205. (204) Антъни Генов 364 точки

392. (407) Пьотр Нестеров 163 точки

477. (495) Янаки Милев 119 точки

829. (819) Леонид Шейнгезихт 51 точки

953. (949) Виктор Марков 40 точки

1103. (989) Динко Динев 30 точки

1523.(1520) Илиян Радулов 14 точки

1525.(1522) Георги Георгиев 14 точки

1525.(1522) Самуил Конов 14 точки

1723.(1723) Димитър Кузманов 9 точки

1733.(1733) Анас Маздрашки 9 точки

1762.(1760) Пламен Милушев 8 точки

1821.(1455) Диан Недев 8 точки

1841.(1698) Михаил Иванов 8 точки

1942.(2124) Джордж Лазаров 6 точки

1970.(2172) Радослав Шандаров 6 точки

2163.(2146) Александър Василев 4 точки

2384.(2378) Никола Керемедчиев 2 точки

2384.(2378) Борислав Кирилов 2 точки

2384.(2378) Николай Неделчев 2 точки

2384.(2378) Дейвид Симеонов 2 точки

2499.(2103) Ерик Владимиров 2 точки

2641.(2652) Васил Шандаров 2 точки