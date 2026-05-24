Ебола променя плановете на ДР Конго за световното по футбол

По-малко от три седмици преди началото на световното първенство плановете на един от финалистите - ДР Конго, внезапно се промениха.

В страната бушува епидемия от ебола, а Световната здравна организация вече обяви това за национална и извънредна ситуация.

Болестта е активна от април и се разпространява бързо - до 20 май са регистрирани над 600 случая и 139 жертви.

Всичко това се случва на фона на забрана за влизане в САЩ за всеки, посетил страната през последните три седмици.

Тренировъчният лагер е преместен в Белгия, но САЩ изискват 21-дневна карантина.

В същото време националният отбор има насрочени два приятелски мача в Европа.

Поради епидемията от ебола, играчите на ДР Конго не са пътували до Киншаса за тренировъчен лагер - въпреки че столицата е на 1800 км от епицентъра. Среща с фенове, планирана преди световното първенство, също е отменена.

Федерацията реши да не поемат никакви рискове: всички тренировки вече ще се провеждат в Белгия.

Националите играят на сигурно заради забраната от страна на САЩ: на чуждестранни граждани, които са посетили ДР Конго, Уганда или Южен Судан през последните три седмици, вече е забранено да влизат в страната. Карантината е в сила за 30 дни.