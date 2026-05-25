Треньорът на Португалия поема отбора на Кристиано Роналдо след световното

Кристиано Роналдо може да се събере с треньора си в националния отбор Роберто Мартинес на клубно ниво, след като най-накрая спечели голям трофей с "Ал Насър".

Досегашният наставник на клуба Жорже Жезус се оттегли като мениджър на саудитския отбор, след като 41-годишният Роналдо отбеляза два гола при победата с 4:1 над "Дамак", за да си осигури титлата в местната професионална лига.

Твърди се, че "Ал Насър" сега ще се насочи към португалския треньор Мартинес, който се очаква да се оттегли след световното първенство. Там Роналдо ще играе за рекорден шести път на финали.

Португалия назначи Мартинес през януари 2023 г. Оттогава той изведе отбора до четвъртфинал на Евро 2024 и титлата в Лигата на нациите 2024-2025.