Скандал с победата на Усик, кикбоксьор обжалва

Звездата на смесените бойни изкуства Рико Верхувен смята да обжалва загубата си от Олександър Усик под пирамидите в Египет.

Мачът бе спрян от съдията Майк Лайсън, като според забавения каданс на камерите решението дойде след гонга. Според други е било секунда преди края.

Верхувен, който е един от най-известните кикбоксьори и състезатели по ММА, направо доминираше двубоя до фаталния предпоследен рунд, когато бе пратен в нокдаун и разклатен. След това Усик го засипа с удари и дойде решението на рефера.

Според мнозина още по-скандално бе, че в два от фишовете на реферите мачът бе равен, а само един даде предимство на нидерландеца, който участва в едва втория си бой в професионалния бокс.

Усик прибра невероятните 100 милиона долара за боя си в Египет, докато съперникът му взе 15 милиона. Все пак това е повече от всичките му мачове преди това в ММА веригите.

Следващият бой на Усик вероятно ще е срещу германеца Агит Кабайел, който е претендент на Световния боксьов съвет. Организацията вече обяви, че трябва да има такъв мач и ако не се състои, ще отнеме пояса на украинеца.

Кабайел също няма загуба на ринга, като е записал 19 нокаута.

Кабайел се качи на ринга в Египет и предизвика съперника си. Той е претендент от февруари, когато прати на пода китаеца Жи.