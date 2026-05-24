Затвориха устата на пилот от Формула 1

Андреа Кими Антонели получи категорична забрана повече да не говори по радиото за конфликт на трасето със съотборника си в “Мерцедес” Джордж Ръсел.

Лично босът на тима Тото Волф нареди на младия италианец, че подобни неща се коментират в бокса, а не по радиото, което се слуша и от феновете.

Причина стана маневра на Ръсел по време на спринтовото състезание от Формула 1 в Монреал, когато съотборникът му се опита да го задмине и го изблъска извън пистата.

Антонели веднага започна да мрънка по радиото, че е бил неправилно атакуван.