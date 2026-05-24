Гимнастиката ще отбележи юбилея на Нешка Робева на европейското във Варна

Нешка Робева с шефката на БФХГ Ибиана Раева. Снимка Фейсбук/БФХГ

Българската федерация по художествена гимнастика  ще организира специално отбелязване на 80-годишния юбилей на прочутата треньорка Нешка Робева на предстоящото европейско първенство във Варна - на 30 май. Тя ще бъде специален гост на събитието.

Това съобщиха от БФХГ на официалната си страница във Фейсбук.

"Тази година славната треньорка, спечелила множество медали за България, на 26 май, ще навърши 80 години. За всички нас ще бъде истинско удоволствие присъствието на великата Нешка Робева, на този толкова важен форум, както и щастието лично да поднесем нашите поздравления за юбилея ѝ! Ще я очакваме с огромно нетърпение!

Всички национални гарнитури на България, които ще участват на предстоящото Европейско първенство, както и цялата администрация на БФХГ, вече са във Варна.

Предстоят ни вълнуващи и изпълнени с прекрасни изживявания дни!", пишат още от БФХГ

