ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи в София ескортираха до болница кола с чове...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22911252 www.24chasa.bg

Никола Цолов 4-и в Монреал, след като индиец едва не го изхвърли от състезанието

2696
Никола Цолов се връща на пистата след удара с индиеца.

Никола Цолов  не би трябвало да е много недоволен от това, което му се случи в основното състезание за Гран при на Канада във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" стартира от втора позиция, но в петата обиколка лидерът Лоренс ван Хупен (Нид) се разби в стената. На пистата излезе автомобил за сигурност, последваха спирания в бокса и нещата се развиваха в полза на Цолов. 

В 15-а обиколка обаче вицешампионът във Формула 3 бе ударен от индиеца Куш Майни, но успя да продължи. Въпреки че бе 18-и, Цолов си проби път и се възползва от още инциденти, за да стигне до петото място. Времето за състезанието изтичаше, когато нова катастрофа на практика сложи край, защото пак се появи кола за сигурност. А малко спед финала Джошуа Дюрксен (Пар) получи 10 секунди наказание и Никола стана четвърти (взе 12 точки). 

Спечели Мартиниус Стенсхорн (Нор). Начело в генаралното е Габриеле Мини (Ит) с 57 г., Цолов е втори с 47.

Формула 2 продължава в първата седмица на юни по улиците на Монте Карло. 

Никола Цолов се връща на пистата след удара с индиеца.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)