Никола Цолов 4-и в Монреал, след като индиец едва не го изхвърли от състезанието

Никола Цолов не би трябвало да е много недоволен от това, което му се случи в основното състезание за Гран при на Канада във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" стартира от втора позиция, но в петата обиколка лидерът Лоренс ван Хупен (Нид) се разби в стената. На пистата излезе автомобил за сигурност, последваха спирания в бокса и нещата се развиваха в полза на Цолов.

В 15-а обиколка обаче вицешампионът във Формула 3 бе ударен от индиеца Куш Майни, но успя да продължи. Въпреки че бе 18-и, Цолов си проби път и се възползва от още инциденти, за да стигне до петото място. Времето за състезанието изтичаше, когато нова катастрофа на практика сложи край, защото пак се появи кола за сигурност. А малко спед финала Джошуа Дюрксен (Пар) получи 10 секунди наказание и Никола стана четвърти (взе 12 точки).

Спечели Мартиниус Стенсхорн (Нор). Начело в генаралното е Габриеле Мини (Ит) с 57 г., Цолов е втори с 47.

Формула 2 продължава в първата седмица на юни по улиците на Монте Карло.