"Манчестър Сити" изпрати Пеп Гуардиола със загуба, "Уест Хем" отпадна

"Манчестър Сити" изпрати Пеп Гуардиола с нова трибуна на негово име и загуба от "Астън Вила" с 1:2 в последния мач на легендарния треньор начело на отбора. Победата на бирмингамци означава, че останаха само 5 отбора в Шампионската лига, след като тимът завърши 4-и. Ако бе станал пети, влизаше и шестия в класирането "Борнмут". Сега обаче "Борнмут" и "Съндърланд" отиват в шампионатната фаза на Лига Европа, а "Брайтън" ще играе в плейофа на Лигага на конференциите. Англичаните могат да имат още един отбор в турнирите, ако 15-ия "Кристъл Палас" спечели финала на Лигата на конференциите срещу "Райо Валекано" в сряда.

И "Ливърпул" не успя да изпрати Мохамед Салах подобаващо, като направи 1:1 с "Брентфорд" у дома. Все пак влезе в Шампионската лига.

Най-тежко обаче бе на феновете на "Уест Хем". Техните любимци биха с 3:0 "Лийдс" в последния кръг, но изпаднаха, след като "Тотнъм" удържа 1:0 над "Евертън" в последния кръг.