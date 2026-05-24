България победи 3:1 Швеция в повторния дебют на Абонданца

Волейболните на националки показаха добра игра срещу Швеция във всички елементи и закономерно стигнаха до крайния успех след 25:19, 27:29, 25:19, 25:17 в контрола.

Двата отбора изиграха общо три мача в зала „Христо Ботев", като последният от тях бе с официален характер.

В първия гейм момичетата, водени от Марчело Абонданца (повторен дебют за него начело на България), наложиха темпо, на което шведският тим не успя да отговори. България игра отлично на посрещане, което даваше разнообразни опции при организирането на атаките, а геймът бе затворен при 25:19.

Втората част започна по-добре за Швеция, като звездата на тима Изабела Хаак бе натоварена с множество топки в нападение. „Жълто-сините" натрупаха солиден аванс от шест точки в средата на гейма, но постепенно, с добре подредена блокада и стабилна защита, българките успяха да спасят два сетбола при 22:24. Геймът бе решен след продължителна игра на разменени точки, в която шведките все пак изравниха резултата след 29:27.

В третата част националките ни отново заиграха на нивото от първия гейм, а селекционерът Абонданца умело използва почти целия наличен състав. България поведе с 2:1 гейма след двойна блокада на Микаела Стоянова и Борислава Съйкова за 25:19.

Най-силната част за българките бе четвъртият гейм, спечелен с тотално превъзходство на блокада и висока ефективност в контраатаките. Микаела Стоянова отново реализира последната точка, този път след мощна атака по правата за крайното 25:17.

Серията от контролни срещи срещу Швеция е част от подготовката на тима за VNL, като последният етап от нея ще се проведе в Росарио, където националките ще изиграят две контроли срещу Аржентина. Мачовете са на 20 и 31 май, след което отборът ще отпътува за Бразилия за първата седмица от Лигата на нациите.