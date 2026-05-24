Лили взриви легендарната парижка зала "Олимпия"

Йоана Илиева отново е №2 в световната ранглиста на сабя

Йоана Илиева

Най-добрата българска състезателка Йоана Илиева отново е номер 2 в ранглистата на Международната федерация по фехтовка на сабя за жени.

Вчера тя завърши на 17-о място за Световната купа в Лима (Перу) и изпревари по точки Мисаки Емура от Япония. До номер 3 в ранглистата се изкачи Сара Нуча от Франция, а първото място държи индивидуалната неутрална състезателка Яна Егориян.

Междувременно, българският тим на сабя за мъже в състав Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Димитър Райкин завърши на 24-а позиция на Световната купа в Берн (Швейцария).

Жребият изпрати отбора в първия кръг от елиминациите срещу Полша. Пешев, Стойчев и Райкин отстъпиха с 35:45 и заеха 24-о място в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

