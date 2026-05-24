Шампион! Александър Везенков спечели Евролигата след страшна драма

Александър Везенков стъпи на върха на Европа.

Българската звезда в баскетбола не направи най-силния си мач, но е шампион на континента. В изключителна драма в залата на вечния враг "Панатинайкос" в Атина "Олимпиакос" измъкна 92:85 срещу "Реал" (Мадрид). Така воденият от старши треньора Георгиос Барцокас взе реванш за загубата в мача за купата преди 3 години. Тогава в Каунас Везенков вкара 29 точки, които се оказаха недостатъчни.

Най-полезният играч на редовния сезон и реализатор №1 сега вкара само 6 точки в първата част и завърши с общо 12 и 4 борби. А "Олимпиакос" стана първият отбор в историята на Евролигата, който печели редовния сезон и после титлата.

Въпреки че поведе комфортно в края, гръцкият тим направи куп грешки за около 30 секунди и позволи на съперника си да навакса изоставането. Но Везенков и компания извадиха късмет след неточни стрелби отдалече на съперниците.

"Олимпиакос" започна много зле и изоставаше 3:15, а успя да изравни и да поведе за първи път едва в края на втората част.