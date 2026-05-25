Шефката на "Ролан Гарос" отряза мераците на тенисистите за повече пари

Директорката на “Ролан Гарос” Амели Моресмо категорично отряза всички мераци на водещите тенисисти за по-голям награден фонд на “Ролан Гарос”. Турнирът от “Големият шлем” стартира в Париж вчера, като за първи път от над 40 години в него няма да има български тенисист.

Тенисистите поискаха 22% от приходите за награден фонд, но организаторите бяха категорични, че няма да променят формулата на изчисленията (в момента те са 15 процента за играчите) въпреки по-големите си приходи.

Григор Димитров пък си припомни как преди време останал без книжка в Монако. Той бил хванат по едно и също време с Данил Медведев с превишена скорост. Така съпругата на руснака трябвало да дойде да ги прибере.

