Рекорд за Кими Антонели, ужас за Джордж Ръсел в Канада

Кими Антонели вече е с 4 поредни победи. Снимка: Ройтерс

Победа, но смесени чувства в "Мерцедес" след Гран при на Канада от Формула 1. 

Кими Антонели стана първият в историята, който печели първите си четири победи в поредни състезания. 19-годишният италианец водеше страхотна борба със своя съотборник Джордж Ръсел, но британецът бе принуден да спре в 30-ата обиколка заради повреда в задвижващата система. 

Така преднината на Антонели в генералното класиране е вече 43 точки. В един момент от състезанието той получи нареждане да върне позицията на Ръсел и го направи - само с въпрос към бокса, след като бе предупреден да не коментира по радиото тактиката на отбора. 

Втори в Монреал е седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с "Ферари", който изпревари Макс Верстапен ("Ред Бул") в края. 

Пълен провал за "Макларън". Световният шампион Ландо Норис поведе на старта, но отпадна заради проблем с двигателя, а Оскар Пиастри e 11-и.

Следващият старт е в Монако на 7 юни. 

