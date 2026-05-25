Александър Везенков: Вече мога да спя спокойно

Александър Везенков спечели Евролигата по баскетбол, а "Олимпиакос" е първият шампион в редовния сезон, който успява да вземе купата.

Ето какво сподели бившият най-полезен играч на континента след инфарктния финал в Атина:

"Беше много трудно, но успяхме. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и накрая успяхме да вдигнем трофея. Честно казано, не знам как се чувствам, реве ми се, смеe ми се, минахме през много трудни моменти. Това, което се случва днес показва, че когато се трудиш, когато даваш всичко от себе си, накрая винаги идват добри резултати. Печелех индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас. Благодаря на всички за подкрепата. Да се насладим."