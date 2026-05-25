В мач с двама българи резерви "Милан" се издъни жестоко, "Комо" зае мястото му в Шампионската лига

"Милан" се издъни жестоко с домакинска загуба 1:2 от "Каляри" в последния 38-и кръг на серия "А" и остана извън Шампионската лига, финиширайки 5-и със 70 т.

Историческо първо участие в нея ще запише "Комо" след 4:1 при визитата си на "Кремонезе", с което завърши 4-и в Италия със 71 т.

Резерви в Милано бяха двама български таланти - защитникът на "Милан" Валери Владимиров и халфът на "Каляри" Иван Сулев.

Освен първенеца "Интер" и "Комо" в Шампионската лига ще участват "Наполи" и "Рома".

За "Милан" и "Ювентус" остава слабото утешение Лига Европа.