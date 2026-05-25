Скандално ново наказание остави Никола Цолов без точки в Канада

Никола Цолов

Ново наказание остави съвсем без точки Никола Цолов в Гран при на Канада от Формула 2. 

В спринта българският пилот отнесе санкция, а същото се случи и в основното състезание, но часове след финала в Монреал. 

Вицешампионът във Формула 3 получи 10 секунди, а според протокола нарушението е, че в опит да защити позицията си от Оливер Гьоте (Гер) е излязъл от пистата. Впоследствие българинът е намалил, за да възстанови разликата с немеца, но е запазил позицията си пред своя съперник, което комисарите тълкуват като печелене на предимство извън трасето. 

Цолов бе 4-и, а при тази ситуация остава без 12-те си точки и в генералното класиране е трети - на 22 от лидера Габриеле Мини (Ит). 

