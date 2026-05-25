В мач №750 Хари Кейн спечели първия си финал

Капитанът на Англия Хари Кейн бе като урочасан да не печели нищо в кариерата си, преди да пристигне в германския “Байерн” преди 3 г. срещу 100 млн. евро за “Тотнъм”.

Нападателят вече стана 2 пъти шампион на Бундеслигата, а в събота вечерта му се случи нещо, което дотогава 32-годишният голмайстор не бе преживявал. С баварския гранд Кейн триумфира в турнира за купата на Германия след 3:0 срещу миналогодишния носител “Щутгарт”.

Така в своя мач №750 в кариерата на национално и клубно ниво англичанинът записа първата си победа във финал. Сред големите разочарования за него бяха решителните двубои за златото на последните 2 европейски първенства, изгубени от родината на футбола от Италия и Испания. С “Тотнъм” пък Кейн отстъпи във финала на Шампионската лига срещу “Ливърпул” преди 7 г.

Нападателят всъщност се погрижи почти сам за уникалното постижение. Кейн заби хеттрик на “швабите” в Берлин. Така той завърши сезона с невероятните 61 гола в 56 мача във всички турнири за “Байерн”. Към тях невероятно трудолюбивият за нападател футболист прибави и 8 асистенции. Попаденията са разпределени така - Бундеслига (36), купа на Германия (10), Шампионска лига (14) и суперкупа на Германия (1).