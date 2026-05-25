В мач №750 Хари Кейн спечели първия си финал

"Левски" поскъпна с 10 млн. евро след титлата

Венецуелският национален защитник Кристиан Макун стреля акробатично. Снимка: Startphoto.bg

Силният сезон на “Левски”, донесъл му първа шампионска титла от 17 г., доведе и до драстична промяна на общата стойност на “сините” футболисти.

В началото на кампанията авторитетният сайт transfermarkt.de оценяваше отбора от “Герена” на 21,7 млн. евро. В момента този показател е на ниво 32,25 млн. Иначе казано - поскъпване от над 10 млн.

С най-високи цени в меродавното по цял свят издание в момента са венецуелският централен бранител Кристиан Макун и бразилският ляв бек Майкон, за когото се твърди, че има интерес от испанския “Бетис”. Те струват по 3,5 млн. евро. С половин милион по-малко е цената на вратаря Светослав Вуцов и на бразилския нападател Евертон Бала.

2,5 млн. струва защитникът Кристиан Димитров, а алжирските халфове Акрам Бурас и Мазир Сула - по 2 млн.

