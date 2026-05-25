Лео Меси се контузи в мач с 10 гола

Лионел Меси напусна терена контузен в мач на "Интер Маями" на собствения стадион. Това се случва 22 дни преди първия мач на Аржентина на световните финали. "Гаучосите" играят с Алжир на 16 юни в Канзас.

Преди това Меси бе направил два голови паса, но в 73-ата минута неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята.

Старши треньорът на тима от Маями Гилермо Ойос каза след двубоя, че няма медицински доклад за травма и Меси просто е усетил силна умора заради тежкия терен.

"Интер Маями" победи 6:4 "Филаделфия Юниън" в исторически мач от редовния сезон на МЛС лигата на САЩ и Канада. Срещата даде най-резултатното първо полувреме в историята, завършило 4:4, след като домакините изоставаха с 1:3 и обърнаха на 4:3. Уругваецът Луис Суарес направи хеттрик.