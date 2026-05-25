Валентин Антов остана резерва при решаващ мач за "Монца" за връщане в елита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Валентин Антов остана на пейката на "Монца" при победата с 2:0 като гост над "Катандзаро" в първия мач от финалния бараж за влизане в серия "А".

Успехът дойде след две късни попадения, които бяха дело на Ернани в 77-ата минута, а в 89-ата Джузепе Казо оформи крайното 2:0.

Реваншът е в петък, а "Монца" е много близо до завръщане в елита.

Поради тежката контузия (скъсани кръстни връзки) и факта, че записа само 4 минути игра през сезона, ръководството на "Монца" е взело решение да не му предлага нов договор

ЦСКА е основният фаворит за подписа на Валентин Антов, който на 30 юни става свободен агент. Италианците платиха колосалните 3,9 милиона евро на ЦСКА за национала през 2022 година.