ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ла Коруня" се завърна в Ла Лига

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22912525 www.24chasa.bg

Валентин Антов остана резерва при решаващ мач за "Монца" за връщане в елита

520
Валентин Антов ликува със съотборниците си. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Българският национал Валентин Антов остана на пейката на "Монца" при победата с 2:0 като гост над "Катандзаро" в първия мач от финалния бараж за влизане в серия "А".

Успехът дойде след две късни попадения, които бяха дело на Ернани в 77-ата минута, а в 89-ата Джузепе Казо оформи крайното 2:0.

Реваншът е в петък, а "Монца" е много близо до завръщане в елита.

Поради тежката контузия (скъсани кръстни връзки) и факта, че записа само 4 минути игра през сезона, ръководството на "Монца" е взело решение да не му предлага нов договор

ЦСКА е основният фаворит за подписа на Валентин Антов, който на 30 юни става свободен агент. Италианците платиха колосалните 3,9 милиона евро на ЦСКА за национала през 2022 година.

Валентин Антов ликува със съотборниците си. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)