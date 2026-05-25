Решено: Треньорът Антонио Конте напуска "Наполи"

Треньорът на "Наполи" Антонио Конте обяви, че напуска клуба. Воденият от него отбор спечели последния си мач в серия "А" срещу "Удинезе" с 1:0.

"Преди месец се обадих на президента, без да искам нищо, а и той не ми каза нищо. Казах му, че усещам как нашият проект е към своя край и няма промяна в плановете. Взех това решение, защото се провалих в едно нещо в Неапол: не успях да донеса сплотеност в средата, а така е трудно да се конкурираш с останалите. Видях твърде много спорове. Много хора трябва да бъдат отстранени, защото са вредни. Аз се провалих, защото не сплотих средата, така че мога само да вдигна ръце. Поех отговорност, но осъзнах, че някои неща не могат да бъдат променени. Беше чест за мен. Благодаря на президента и на феновете, които ме разбраха", каза Конте.