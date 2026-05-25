"Ла Коруня" се завърна в Ла Лига

1112
Отборът на "Ла Коруня" позира за снимка преди сезон 1992-93 г. На втория ред в средата е Наско Киров, а последният вдясно - Илиян Киряков

"Ла Коруня" официално си осигури завръщане в испанската Ла Лига. Това стана факт, след като галисийците победиха "Валядолид" с 2:0 като гост в мач от предпоследния 41-ви кръг на Ла Лига 2. Воденият от Антонио Идалго отбор събра 77 точки и стана недостижим на второто място, осигуряващо директна промоция.

Така "Ла Коруня" се присъединява към лидера "Сантандер", който също вече си гарантира участие в елита от следващия сезон.

Бившият шампион на Испания (от 2000 г.) и полуфиналист в Шампионската лига, преди това игра в Ла Лига през сезон 2017/2018. Последва тежък период на финансова криза и административни проблеми, които свалиха отбора дори до трета дивизия.

Преди повече от 30 години в "Ла Коруня" играха и четирима българи - Стойчо Стоев, Наско Киров, Илиян Киряков и Емил Костадинов.

Отборът на "Ла Коруня" позира за снимка преди сезон 1992-93 г. На втория ред в средата е Наско Киров, а последният вдясно - Илиян Киряков
