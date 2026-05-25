Кристиян Голомеев прибра милион долара, Антъни Иванов - втори и четвърти

Кристиян Голомеев стана единственият, който подобри световен рекорд на първото издание на т. нар. игри за допингирани в Лас Вегас. Това му донесе втори бонус от 1 милион долара.

Голомеев, който бе гръцки национал от български произход, даде 20,81 секунди на 50 метра свободен стил при официално постижение от 20,88 секунди.

Антъни Иванов записа второ и четвърто място. На 100 метра бътерфлай той остана зад германеца Мариус Куш с 51,61 секунди при 51,28 за съперника му. На 50 метра гръб бе изпреварен от Хънтър Армстронг (САЩ), Шейн Райън (Ирландия) и Сохиб Халед (Египет), като записа 25,78 секунди.

Ето всички резултати:

Лека атлетика

100 метра мъже - Фред Кърли (САЩ) 9,97 сек при световен рекорд от 9,58 сек

100 метра жени - Тристан Евелин (Барбадос) 11,25 сек (10,49 сек)

Плуване

50 метра свободен стил мъже - Кристиян Голомеев (Гърция) 20,81 сек (20,88 сек)

50 метра гръб мъже - Хънтър Армстронг (САЩ) 24,21 сек (23,55 сек)

50 метра бруст мъже - Коди Милър (САЩ) 26,55 сек (25,95 сек)

50 метра свободен стил жени - Емили Баркли (Великобритания) 24,09 сек (23,61 сек)

50 метра бътерфлай мъже - Бен Прауд (Великобритания) 22,32 сек (22,27 сек)

100 метра свободен стил мъже - Кристиян Голомеев (Гърция) 46,60 сек (46,40 сек)

100 метра бруст мъже - Коди Милър (САЩ) 59,47 сек (56,88 сек)

100 метра свободен стил жени - Мегън Романо (САЩ) 54,20 сек (51,71 сек)

100 метра бътерфлай мъже - Мариус Куш (Германия) 51,28 сек (49,45 сек)

Пауърлифтинг

Мъртва тяга мъже - Хафтор Бьернсон (Исландия) 475 кг (510 кг)

Вдигане на тежести

Изхвърляне жени

До 53 кг. Беатрис Пирон (Доминиканска република) нула (99 кг.)

До 86 кг. Лейди Солис (Колумбия) 100 кг. (129 кг.)

Над 86 кг. Мириам Усман (Нигерия) 115 кг. (146 кг.)

Изхвърляне мъже

До 79 кг. Йони Андика (Колумбия) 135 кг. (166 кг.)

До 88 кг. Арлей Мендес (Чили) 155 кг. (182 кг.)

До 94 кг. Броуди Сантави (Канада) 177 кг. (182 кг.)

До 110 кг. Уесли Китс (САЩ) 185 кг. (196 кг.)

Изтласкване жени

До 53 кг. Беатрис Пирон (Доминиканска република) 118 кг. (126 кг.)

До 86 кг. Лейди Солис (Колумбия) 140 кг. (162 кг.)

Над 86 кг. Мириам Усман (Нигерия) нула (181 кг.)

Изтласкване мъже

До 79 кг. Йони Андика (Колумбия) 170 кг. (206 кг.)

До 94 кг. Хуан Солис (Колумбия) 188 кг. (222 кг.)

До 110 кг. Уесли Китс (САЩ) 220 кг. (237 кг.)