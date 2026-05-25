Световен шампион с Аржентина иска да напусне "Атлетико" заради треньора Симеоне

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес възнамерява да напусне клуба през летния трансферен прозорец, според испанското издание Marca.

Световният шампион с Аржентина не се чувства комфортно да работи с Диего Симеоне и лично настоява за трансфер. Според съобщенията три клуба проявяват сериозен интерес към нападателя - ПСЖ, "Арсенал" и "Барселона".

Представителите на Хулиан потвърдиха, че старши треньорът на парижани Луис Енрике е изпратил лично съобщение на играча, докато треньорът на "артилеристите" Микел Артета се е свързал с аржентинеца през май. Спортният директор на "Барса" - Деко, също се е обадил на агента на Алварес преди полуфиналния мач на "Атлетико" от Шампионската лига срещу "Арсенал".

Този сезон Алварес е изиграл 49 мача, в които е отбелязал 20 гола и е дал девет асистенции. Договорът на Алварес с "Атлетико" е до лятото на 2030 г. Transfermarkt оценява 26-годишния аржентинец на 90 милиона евро.