ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатрията в Севлиево е с мухъл и падаща мазилка...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22912680 www.24chasa.bg

Световен шампион с Аржентина иска да напусне "Атлетико" заради треньора Симеоне

2060
Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Барселона". Снимка: Аржентнската федерация по футбол

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес възнамерява да напусне клуба през летния трансферен прозорец, според испанското издание Marca.

Световният шампион с Аржентина не се чувства комфортно да работи с Диего Симеоне и лично настоява за трансфер. Според съобщенията три клуба проявяват сериозен интерес към нападателя - ПСЖ, "Арсенал" и "Барселона".

Представителите на Хулиан потвърдиха, че старши треньорът на парижани Луис Енрике е изпратил лично съобщение на играча, докато треньорът на "артилеристите" Микел Артета се е свързал с аржентинеца през май. Спортният директор на "Барса" - Деко, също се е обадил на агента на Алварес преди полуфиналния мач на "Атлетико" от Шампионската лига срещу "Арсенал".

Този сезон Алварес е изиграл 49 мача, в които е отбелязал 20 гола и е дал девет асистенции. Договорът на Алварес с "Атлетико" е до лятото на 2030 г. Transfermarkt оценява 26-годишния аржентинец на 90 милиона евро.

Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Барселона". Снимка: Аржентнската федерация по футбол
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)