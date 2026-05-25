Хари Кейн спечели "Златната обувка"

Нападателят на "Байерн" Хари Кейн ще получи "Златната обувка" в края на сезона.

32-годишният англичанин отбеляза 36 гола (72 точки) в 31 мача от Бундеслигата и стана голмайстор на Европа. Второто място в тази класация е за норвежкия нападател Ерлинг Холанд от "Манчестър Сити", който отбеляза 27 гола (54 точки) във Висшата лига. Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе допълни челната тройка с 25 гола (50 точки) в Ла Лига.

Това е втората „Златна обувка" за Кейн. В дебютния си сезон с "Байерн" (2023/2024) той също отбеляза 36 гола и спечели наградата. Кейн е изиграл 51 мача във всички състезания този сезон, в които е отбелязал 61 гола и е дал седем асистенции.