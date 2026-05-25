Роберто Манчини е готов да намали 15 пъти заплатата си, за да стане пак селекционер на Италия

Роберто Манчини, който е треньор на катарския "Ал Сад" и спечели шампионска титла с отбора, е готов да се завърне в италианския национален тим, съобщава журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

Манчини е готов да приеме значително намаление на заплатата си (до 2 милиона евро годишно), за да се завърне. Възнаграждението на италианеца в катарския клуб е приблизително 29 милиона евро годишно. Преговорите между страните напредвали добре.

За поста треньор на италианския национален отбор се спрягат още двама: треньорът на "Милан" Масимилиано Алегри и на "Наполи" Антонио Конте.

Италианският национален отбор загуби от Босна и Херцеговина (1:1, 1:4 след дузпи) във финала на плейофите за място на световното първенство, а селекционерът Дженаро Гатузо беше уволнен.

Манчини работи в "Ал Сад" от 2023 г. Договорът му е до лятото на 2028 г. Италианският треньор ръководеше националния отбор на страната от 2018 до 2023 г.