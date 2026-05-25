Обявиха младежките национали за мача със Северна Македония

Бившият футболист на ЦСКА и настоящ селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев до купата на фона на загряващите футболисти на "червените" преди финала за купата. СНИМКА: Велислав Николов

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти, на които ще разчита за предстоящата контролна среща с Република Северна Македония.

Двубоят е на 30 май, събота, на стадион "Витоша" в Бистрица от 17 ч, като входът за мача е свободен. Във връзка с предстоящите баражи в Първа лига е възможно да настъпят и допълнителни промени в състава.

Eто и пълния списък с повикани играчи:

Вратари:

Александър Андреев ("Жирона"), Стефан Смъркалев ("Вердер Бремен")

Защитници:

Кристиян Пехливанов ("Лече"), Ивайло Видев ("Ботев", Пд), Мартин Георгиев ("Спартак", Вн), Димитър Папазов ("Болоня"), Тодор Павлов ("Локомотив", Пд), Никола Нейчев ("Локомотив", Сф), Максимилиан Лазаров ("Славия")

Полузащитници:

Иван Панков ("Красава"), Борис Тодоров ("Славия"), Асен Митков ("Левски"), Антоан Стоянов ("Ботев", Вр), Дамян Йорданов ("Спартак", Вн), Кристиян Бойчев ("Дунав")

Нападатели:

Васил Каймаканов (ЦСКА), Антон Иванов ("Добруджа"), Севи Идриз ("Локомотив", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Стивън Стоянчов ("Етър"), Георги Чорбаджийски ("Локомотив", Пд), Борис Димитров ("Монтана").

