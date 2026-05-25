На сбогуване с "Левски" Рилдо разкри, че с жена му са загубили дете в началото на 2026 г.

Крилото на "Левски" Рилдо публикува емоционален пост в инстаграм, с който обяви раздялата си с клуба, а и разкри за семейна трагедия. Бразилецът се връща в отбора, който държи правата му - "Санта Клара", след като договорът му за наем на "Герена" изтече.

„Аз избрах да дойда в "Левски". Беше смирение към Бог да дойда в България. В професионален и личен план това беше много труден и предизвикателен сезон. Както всеки футболист има проблеми, така и аз имах някои и смятам, че е важно да споделя и да покажа, че животът ни има много хубави неща, но има и страна, която често не се показва.

През тази година с мен беше един дискомфорт заради удар в тибията (големият пищял), който получих в мач от българското първенство, и вследствие на това много пъти губех увереност в себе си. Месеци наред живях с болка и предпочитах ден след ден да се опитвам да я преодолея и да бъда силен, но беше сложно.

Моето семейство и най-близките ми хора знаят през какво преминах с ежедневната болка. Моят приятел Фабио Соуза, който беше с мен за добър период тук, в България, може да разкаже за жертвите... Хората в клуба знаеха малка част. Опитвах се да издържа максимално, защото знаех какви са очакванията и знаех, че трябва да се подобря, което много пъти не беше възможно.

Да извадиш наяве нещо толкова лично винаги е много трудно, но в началото на тази година загубихме дете в началото на бременността на Флавия, което очаквахме много. И това, което и без това не беше лесно, стана още по-сложно, далеч от хората, които обичаме, и практически сами в държава, в която езикът е напълно различен. Бяхме силни. Мислех да напусна кораба, въпреки че знаех, че Бог е там. Той се погрижи за нас и имаме увереността, че в близко бъдеще ще ни благослови с друго дете, защото му се доверяваме и вярваме в неговото слово.

В крайна сметка, въпреки всички трудности, този сезон ще остане белязан в живота ни. Този клуб и хората, които срещнахме тук, и които днес мога да нарека приятели...

Да завърша с толкова важна титла, която бележи поколение, което не беше виждало тази национална титла от 17 години, остава в историята на клуба и в моята.

Благодаря ти, Боже, за всичко. Благодаря ви, сини", написа Рилдо.