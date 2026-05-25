Мони Николов на раздяла с "Локомотив": Последна руска песен за известно време!"

Волейболната сензация на България Мони Николов се раздели с водения от Пламен Константинов "Локомотив" Новосибирск с емоционален пост в социалната инстаграм.

„Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на семейството на "Локомотив" за подкрепата, докато се срещнем отново! Последна руска песен за известно време!", написа Николов

19-годишният разпределител и съотборниците му стигнаха до бронзовите медали в първенството и купата на Русия.

През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Алекс Николов в италианския "Кучине Лубе" (Чивитанова).

Двамата са синове на легендата Владимир Николов.

Алекс и Мони бяха с основен принос за сребърните медали на България от световното във Филипините миналия септември.