Мони Николов на раздяла с "Локомотив": Последна руска песен за известно време!"

Волейболната сензация на България Мони Николов се раздели с водения от Пламен Константинов "Локомотив" Новосибирск с емоционален пост в социалната инстаграм.
„Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на семейството на "Локомотив" за подкрепата, докато се срещнем отново! Последна руска песен за известно време!", написа Николов
19-годишният разпределител и съотборниците му стигнаха до бронзовите медали в първенството и купата на Русия.
През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Алекс Николов в италианския "Кучине Лубе" (Чивитанова).
Двамата са синове на легендата Владимир Николов.
Алекс и Мони бяха с основен принос за сребърните медали на България от световното във Филипините миналия септември.