Отбор от втора лига, оценен на 10 млн. евро, спечели купата на Португалия за първи път от 109 г.

Втородивизионният "Торензе" сътвори една от най-голeмите сензации в историята на португалския футбол, след като спечели купата на страната за първи път в 109-годишната си история. На финала в Лисабон скромният тим, чийто състав е оценен на едва 10-12 милиона евро, победи гранда "Спортинг" с 2:1 след продължения. "Торензе" е първият отбор от втора дивизия, вдигал купата на Португалия.

Кевин Зохи откри за аутсайдерите още в 4-ата минута, а Луис Суарес изравни за „лъвовете" в 54-ата. В продълежнията в 108-ата минута Максимилиано Араухо от "Спортинг" получи червен картон за фаул в наказателното поле. В 113-ата мин 38-годишният ветеран Стопира, оценен на символичните 50 000 евро, реализира отсъдената дузпа за крайното 2:1.

Историческият успех осигури на "Торензе" участие директно в груповата фаза на Лига Европа. Клубът обаче ще трябва да наеме по-голям стадион за международните си мачове, тъй като собственото им съоръжение "Мануел Маркеш" в град Тореш Ведраш разполага с едва 2431 седящи места.

"Торензе" се бори в баражи за завръщане в Първа лига за първи път от 1992 година насам.