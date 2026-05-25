Топките на световното ще се зареждат, не само ще се помпат

Освен задължителното помпане до точното налягане, топките на предстоящото световно първенство вече ще се поставят и върху безжични зарядни устройства. Нововъведението е наложено от вградените във вътрешността им високотехнологични сензори за движение.

Според изискванията на ФИФА реферите ще измерват налягането на всяка топка 90 минути преди първия съдийски сигнал. Стойностите трябва да бъдат строго фиксирани между 0,6 и 1,1 атмосфери. Всичките топки за мача трябва да бъде с абсолютно идентична твърдост.

Голямата промяна е свързана с батерията на електронния чип. Преди двубоя всяка топка ще се поставя върху индукционна подложка, която е включена в контакта на стадиона. Токът преминава безжично през повърхността на топката, за да зареди батерията до 100%. Устройството изпраща данни в реално време към системата за полуавтоматично засичане на засади.