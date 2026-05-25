Световният шампион Иван Иванов мина през американец и влезе в основната схема в Кошице

Световният ни шампион при юношите в тениса за миналата година Иван Иванов се класира за основната схема на турнира от сериите „Чалънджър 50" на клей в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за купа „Дейвис", който спечели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през миналия сезон, победи с 6:3, 6:4 водача в схемата на квалификациите и №432 в световната ранглиста Алафия Айени (САЩ). Срещата продължи 84 минути.

Българинът поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Иванов реализира пробив за 4:3 и запази преднината си до крайното 6:4.

В първия кръг на квалификациите Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1.