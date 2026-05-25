Рекордите на световните първенства по футбол, които ще паднат това лято

Меси, Кристиано Роналдо, Мбапе и Кейн в битка за място в историята

Световното първенство тази година вече подобри няколко рекорда, преди да е стартирало. То е първото, в което ще участват 48 отбора - огромен скок от 32.

За сефте три държави ще са домакини - САЩ, Канада и Мексико, но това ще бъде подобрено след 4 години, когато се планират мачове в 6 страни на три континента. Тогава основни домакини ще са Португалия, Испания и Мароко, но заради вековния юбилей на първенствата на планетата ще има мачове в Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Мексико става първата държава, която е приемала световно три пъти.

Това лято ще се изиграят рекордните 104 мача. Шампионатът ще продължи 39 дни, като подобрява рекорда от 32 до момента.

Но има и други рекорди, които очакват да бъдат подобрени.

Най-възрастен треньор

Носител: Ото Регахел (71 г.)

Преследвач: Дик Адвокат (78 г.)

Крал Ото постави рекорда в Република Южна Африка, когато изведе Гърция на финалите на първенството след сензационната европейска титла преди това.

Рекордът му обаче със сигурност пада на това световно, като в последните дни ситуацията се обърна доста сериозно. Нидерландският наставник Дик Адвокат напусна националния тим на Кюрасао точно преди той да се класира за финалите. Дъщеря му бе диагностицирана с рак и наставникът реши да бъде при семейството си.

При това положение рекордът отиваше при треньора на Чехия Мирослав Кубек, който пое тима през декември и го прекара през плейофите срещу Ирландия и Дания и го върна на световно след 20-годишна пауза. Кубек е роден на 1 септември 1951 г., или ще бъде на 74 г.

Преди броени дни обаче се оказа, че дъщерята на Адвокат вече е по-добре и той реши да се върне начело на Кюрасао. Така със сигурност рекордът ще бъде негов. Защото той е роден на 27 септември 1947 г., или е на 78 г. Това ще е третото му световно с трети различен отбор. През 1994 г. той води родината си Нидерландия, а през 2006 г. - Република Корея.

Трябва да се отбележи, че още един наставник на световното ще е над рекорда на Рехагел. Белгийският треньор на Република Южна Африка Юго Брос е роден на 10 април 1952 г. и ще бъде на 74 г.

Най-възрастен голмайстор в елиминациите

Носител: Пепе (39 г.)

Преследвачи: Кристиано Роналдо (41 г.), Лука Модрич (40 г.), Един Джеко (40 г.)

Мегазвездата Роналдо наричаше дългогодишния си съотборник в Португалия и "Реал" (Мадрид) брат. Но едва ли ще има нещо против да вземе рекорда му.

На 6 декември 2022 г. на стадиона в Лусаил Кеплер Лаверан де Лима Перейра, или просто Пепе, вкара за 2:0 при победата на Португалия с 6:1 над Швейцария в 1/8-финалите. Бразилецът бе на 39 години.

Сега обаче списъкът на тези, които могат да му отнемат рекорда, е доста сериозен. На първо място е "брат му" Кристиано, който през февруари стана на 41 г. и притежава всички голмайсторски рекорди на света. Гениалният хърватин Лука Модрич духна 40 свещи през септември също може да измести Пепе. Както и вечният голмайстор на Босна и Херцеговина Един Джеко, който удари 40 през март.

Най-много мачове за треньор

Носител: Хелмут Шон (25)

Преследвач: Дидие Дешан (19)

"Дългучът" Хелмут Шон задмина ментора си Сеп Хербергер на световното в Аржентина през 1978 г. Единственото от четирите, в които не спечели нещо. Финалист през 1966 г., когато губи от Англия със скандално признатия гол на Джеф Хърст. 4 години по-късно е трети, а пред родна публика през 1974 г. взе титлата.

При положение че изведе Франция до 1/4-финал тази година, Дешан ще изравни рекорда на легендата. И при 1/2-финал ще го подобри.

Реално обаче французинът е доста по-близо до друг рекорд на Шон. На Дешан му трябват само още 3 победи, за да стане треньорът с най-много успехи на световни първенства. Германецът има 16 за четирите шампионата, в които води Германия. Дешан има 14 и може да го задмине още в групата срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.

Най-млад №1 на първенството

Носител: Роналдо (21 г.)

Преследвачи: много

Роналдо Луис Назарио де Лима, или просто Феномена властваше на световното във Франция през 1998 г. 4 гола и три асистенции. И дори мистериозното му изчезване от финала срещу домакините не спря организаторите да го определят за най-младия носител на "Златната топка" за №1 на първенството.

Сега обаче има доста сериозна конкуренция. Дезире Дуе, Нико Пас и Ламин Ямал спокойно могат да го задминат на по-ранна възраст. Въпреки че Ямал е контузен и не е ясно как ще се възстанови. Аржентинецът Пас също претърпя лечение, но се очаква новата зведа на "Комо" да е готов за световното. А Дуе е просто неуловим, след като Килиан Мбапе се махна от "Пари Сен Жермен".

Най-много победи за играч

Носител: Мирослав Клозе (17)

Преследвач: Лионел Меси (16)

Клозе отне рекорда на бразилеца Кафу след брилятното воле на Марио Гьотце на "Маракана" във финала през 2014 г. срещу Аржентина. Гьотце вкара невероятното си попадение в 113-ата минута.

Лионел Меси обаче ще върне рекорда обратно в Южна Америка, и то още в груповата фаза. Две победи срещу Алжир, Австрия и Йордания са нищо за световните шампиони. И ще натрупа и достатъчно преднина, за да продължи да държи рекорда.

Най-много мачове от пейката

Носител: Денилсон (11)

Преследвач: Маркус Рашфорд (9)

Когато става въпрос за "златна резерва", едва ли някой се сеща за Денилсон де Оливейра.

Крилото има две световни, в тях е записал 12 мача, като само в един е титуляр. Това стана в третия мач от групата на световното през 1998 г. срещу Норвегия, когато Марио Загало даде почивка на повечето си титуляри. Тогава Денилсон асистира на Бебето, но след това Торе Андре Фло и Кетил Рекдал обърнаха резултата. Но Денилсон има и уникалното постижение да играе във всички мачове до финалите и на двете си световни. И да приключи с титла и сребро кариерата си.

Маркус Рашфорд обаче вече има 9 мача от пейката на първенства на планетата. И Томас Тухел го пуска като резерва в 4 от последните му 6 мача за националния отбор.

Най-много сухи мрежи

Носители: Питър Шилтън и Фабиен Бартез (10)

Преследвач: Тибо Куртуа (7)

Английската легенда Шилтън постави рекорда през 1990 г. Бартез изравни постижението му 16 години по-късно. 2-метровият белгиец, който е звездата на "Реал" (Мадрид), може да ги изравни в групата, защото ще е трудно Египет, Иран и Нова Зеландия да се разпишат срещу европейците. Може би единствено Мохамед Салах е някаква заплаха.

Ако Белгия стигне до 1/4-финалите, Куртоа ще запише и рекорд за най-много мачове за вратар на световно първенство. Той в момента е на 5 двубоя от постижението на Юго Лорис. Легендата на "Тотнъм" има 20 мача през кариерата си на финалите.

Най-много голове с удар извън пеналта

Носител: Ривелиньо (5)

Преследвач: Лионел Меси (4)

Мустакатият гений Роберто Ривелиньо има 5 попадения с удари извън наказателното поле при 15 опита. Единственият му друг гол на световно бе сантиметри вътре в пеналта.

Лионел Меси има такива срещу Босна, Иран и Нигерия през 2014 г. и Мексико през 2022 г. И следващият гол го изравнява с мустакатия халф, известен с доста свирепия си удар.

Играли в най-много издания

Носители: Антонио Карбахал, Андрес Гуардадо, Рафа Маркес, Лотар Матеус, Лионел Меси, Кристиано Роналдо (5)

Преследвачи: Лионел Меси, Кристиано Роналдо (5)

Първите минути на двете мегазвезди на световния футбол ще изтрият от рекордите цели петима, включително и бившия селекционер на националния ни отбор Лотар Матеус.

Вратарят на Мексико Гийермо Очоа, който играе за кипърския АЕЛ, също ще попадне за шести път в състава на националния си отбор за световно, но на едно от петте си до момента няма записана и минута.

Най-много играни финали

Носител: Кафу (3)

Преследвачи: Килиан Мбапе, Лионел Меси (2)

Маркос Еванжелиста де Мораис, или просто Кафу игра за Бразилия в решителния мач за титлата през 1994, 1998 и 2002 г. И печели две титли и едно второ място.

Великият му съотборник Пеле е единственият в историята с три световни титли, но пропуска решителния мач в Чили през 1962 г. заради контузия. Тогава той играе само в първите две срещи от групата, след което се лекува.

Меси има финали с Аржентина през 2014 и 2022 г., а Мбапе го направи за Франция в последните две издания. Ако Меси стигне до решителния мач, ще изравни Пеле и по друг показател - най-дълго време между първия и третия финал. Бразилецът го направи за 12 години - първи през 1958 г. и последния през 1970 г.

Отбелязан хеттрик на повече от едно световно

Носител: Габриел Батистута (2)

Преследвачи: Хари Кейн, Килиан Мбапе, Гонсало Рамос, Кристиано Роналдо (1)

Четирима от най-добрите нападатели в света се опитва да изравнят Батигол. Великият аржентинец вкара три на Гърция през 1994 г. и срещу Ямайка 4 години по-късно.

Ако Мбапе го направи в първия мач срещу Сенегал, ще изравни друг рекорд на великите Шандор Кочиш и Герд Мюлер, които са единствените отбелязали хеттрик в два последователни мача на световно. Килиан вкара три на Аржентина във финала на първенството в Катар.

Унгарецът Шандор Кочиш вкарва три на Република Корея на 17 юли 1954 г. при победата с 9:0. Три дни по-късно срещу ФР Германия нанизва четири за успеха с 8:3.

При Герд Мюлер има българска връзка. На 7 юни 1970 г. той ни вкарва три за победата с 5:2 на ФР Германия. Едното попадение във вратата на Симеон Симеонов е от дузпа. Три дни по-късно вкарва три и на Перу за успеха с 3:1.