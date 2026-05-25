Испания за първи път на световно без играч от "Реал" (Мадрид)

Луис де ла Фуенте Снимка: Ройтерс

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви състава за световното това лято. За първи път в историята нито един играч на "Реал" (Мадрид) няма да е в тима на иберийците за мондиал.

Извън сметките остана защитникът Дийн Хаусен, който единствен от столичани имаше шанс.

За сметка на това 8 са представителите на шампиона "Барселона".

Нападателите Ламин Ямал и Нико Уилямс са в състава въпреки мускулните си травми и се очаква да са готови за старта. В групата попадат и наскоро лекувалите контузии Микел Мерино и Фабиан Руис.

Отборът се събира в събота за контроли с Ирак на 4 юни и Перу на 9 юни.

Програма в група Н:

Испания – Кабо Верде на 15 юни (Атланта), Испания – Саудитска Арабия на 21 юни (Атланта), Испания – Уругвай на 26 юни (Гуадалахара).

Пълен състав:

Вратари: Унай Симон ("Атлетик", Билбао), Давид Рая ("Арсенал"), Жоан Гарсия ("Барселона").

Защитници: Педро Поро ("Тотнъм"), Маркос Йоренте ("Атлетико", Мадрид), Пау Кубарси ("Барселона"), Марк Пубий ("Атлетико", Мадрид), Емерик Лапорт ("Атлетик", Билбао), Ерик Гарсия ("Барселона"), Алекс Грималдо ("Байер", Леверкузен), Марк Кукурея ("Челси").

Халфове: Родри ("Манчестър Сити"), Мартин Субименди ("Арсенал"), Гави ("Барселона"), Педри ("Барселона"), Фабиан Руис ("Пари Сен Жермен"), Микел Мерино ("Арсенал"), Алекс Баена ("Атлетико", Мадрид).

Нападатели: Дани Олмо ("Барселона"), Ламин Ямал ("Барселона"), Феран Торес ("Барселона"), Йереми Пино ("Кристъл Палас"), Нико Уилямс ("Атлетик", Билбао), Виктор Муньос ("Осасуна"), Микел Оярсабал ("Реал Сосиедад"), Борха Иглесиас ("Селта").

Луис де ла Фуенте Снимка: Ройтерс

