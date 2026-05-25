Испания за първи път на световно без играч от "Реал" (Мадрид)

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви състава за световното това лято. За първи път в историята нито един играч на "Реал" (Мадрид) няма да е в тима на иберийците за мондиал.
Извън сметките остана защитникът Дийн Хаусен, който единствен от столичани имаше шанс.
За сметка на това 8 са представителите на шампиона "Барселона".
Нападателите Ламин Ямал и Нико Уилямс са в състава въпреки мускулните си травми и се очаква да са готови за старта. В групата попадат и наскоро лекувалите контузии Микел Мерино и Фабиан Руис.
Отборът се събира в събота за контроли с Ирак на 4 юни и Перу на 9 юни.
Програма в група Н:
Испания – Кабо Верде на 15 юни (Атланта), Испания – Саудитска Арабия на 21 юни (Атланта), Испания – Уругвай на 26 юни (Гуадалахара).
Пълен състав:
Вратари: Унай Симон ("Атлетик", Билбао), Давид Рая ("Арсенал"), Жоан Гарсия ("Барселона").
Защитници: Педро Поро ("Тотнъм"), Маркос Йоренте ("Атлетико", Мадрид), Пау Кубарси ("Барселона"), Марк Пубий ("Атлетико", Мадрид), Емерик Лапорт ("Атлетик", Билбао), Ерик Гарсия ("Барселона"), Алекс Грималдо ("Байер", Леверкузен), Марк Кукурея ("Челси").
Халфове: Родри ("Манчестър Сити"), Мартин Субименди ("Арсенал"), Гави ("Барселона"), Педри ("Барселона"), Фабиан Руис ("Пари Сен Жермен"), Микел Мерино ("Арсенал"), Алекс Баена ("Атлетико", Мадрид).
Нападатели: Дани Олмо ("Барселона"), Ламин Ямал ("Барселона"), Феран Торес ("Барселона"), Йереми Пино ("Кристъл Палас"), Нико Уилямс ("Атлетик", Билбао), Виктор Муньос ("Осасуна"), Микел Оярсабал ("Реал Сосиедад"), Борха Иглесиас ("Селта").