Още 3 звезди за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Още три футболни звезди идват на организирания от фондацията на Стилиян Петров благотворителен "Мач на Надеждата", който ще се състои на 6 юни от 17,00 часа на стадион "Лазур" в Бургас.

Това са Дейвид Бентли, Йоргос Самарас и Себастиен Басонг.

Дейвид Бентли е еталон за изключителна техника, прецизни центрирания и нестандартен футболен интелект. Юноша на "Арсенал", той блести най-силно в "Блекбърн", преди да премине в "Тотнъм", където остава в историята с феноменален гол от 35 метра в дербито на Северен Лондон. Има над 200 мача във Висшата лига и 7 срещи за Англия.

Йоргос Самарас е олицетворение на мощта и головия нюх, Самарас оставя сериозна следа на Острова. След солиден престой в "Манчестър Сити", той се превръща в легенда на "Селтик", печелейки четири титли. За Гърция записва 81 мача, включително паметен гол, пратил родината му на елиминации на Мондиал 2014.

Себастиен Басонг е символ на атлетизъм и хладнокръвие, камерунският бранител прави силно впечатление в "Нюкасъл", което му носи трансфер в "Тотнъм". По-късно става капитан и ключова фигура в "Норич". С близо 200 мача във Висшата лига и участие на Мондиал 2010, той остава един от стабилните защитници в Англия.

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници:

Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров-Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният „Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

В град Бургас: Физически каси на „Часовника" и на касата на Операта;