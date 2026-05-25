Автобусът на ФК "Черноморец" вози абитуриенти от сой от Немската гимназия в Бургас

Луксозният автобус на футболния "Черноморец" извърши важна мисия да вози абитуриенти от сой от Немската езикова гимназия в Бургас навръх 24 май.

Сред щастливите завършващи беше прекрасната Росимира, дъщеря на президента и финансов благодетел на футболния клуб д-р Спасимир Иванов, както и съпругата му Вержиния Иванова, която е страстен фен и не пропуска мач на "акулите".

А както подобава на едно истинско "черноморско семейство", неразделният 12 Д клас имаше привилегията да пътува с автобуса на "Черноморец" в един от най-важните мигове от своя живот. Неповторимите емоции стартираха от сборния пункт в Морската градина до крайната точка на запомнящия се купон в курорта Слънчев бряг, където беше абитуриентския бал.

Изпращаме важен свой абитуриент, похвалиха се от бургаския футболен клуб.