Драма в баража за Европа, "Локо" (Пд) би "Ботев" и се класира след голове на бившия си играч Карагарен срещу "Черно море"

Изключително драматично се развиха мачовете от последния кръг във втората четворка на Първа лига. В крайна сметка печелившия билет за бараж за Европа изтегли "Локо"" (Пд), надвил с 2:1 градския съперник "Ботев".

В същото време във Варна гостуващият "Арда" измъкна ценна, но както после се оказа безполезна победа над "Черно море" с 3:2.

Така "черно-белите" очакват съперника си за участие в Лига Европа. Вариантите да ЦСКА 1948 или "Лудогорец", които играха късно вечерта в понеделник.

В пловдивското дерби героят се казва Жоел Зварц. Нидерландският нападател на "Локо" вкара и двата гола срещу вечния съперник и осигури баража.

Той откри резултата в 21-ата минута, когато след опасно центриране в наказателното поле защитата на гостите и вратарят Даниел Наумов не реагираха достатъчно концентрирано и това му позволида се разпише от чиста позиция.

Радостта на домакините трая само 13 минути, като в тях имаше и отбелязан гол от "Ботев", отменен след намесата на ВАР. Но в 34-ата минута "жълто-черните" получиха право да изпълнят пряк свободен удар. Никола Илиев застана зад топката, а ударът му премина над стената и топката се отби в напречната греда, за да се оплете в мрежата за 1:1.

Решителният, както се оказа, момент настъпи в 54-ата минута. Симеон Петров и Антоан Конте допуснаха колективна грешка, като оставиха непокрит Жоел Зварц. Нидерландецът не се поколеба и изпрати топката с перфектен шут във вратата.

В другия мач от втората четворка Асен Дончев откри за "Черно море" още в 8-ата минута. Давид Телеш центрира от корнер на първа греда, където Уилсън Самаке изчисти с глава. Топката попадна в капитана на „моряците" Васил Панайотов, който шутира от въздуха с десния крак от дъгата пред наказателното поле, но в тялото на Антонио Вутов.

Футболистът на "Арда" обаче не успя да изчисти и топката попадна в Дончев отляво в наказателното поле, след което отправи плътен изстрел по тревата с левия крак, който попадна неспасяемо в долния ляв ъгъл на Анатолий Господинов.

Веднага след почивката "Арда" направи пълен обрат в резултата с два гола на Бирсент Карагарен.

50 секунди след подновяването на играта Андре Шиняшики отне топката в половината на Черно море и комбинира с Карагарен в наказателното поле.

Там нито Влатко Дробаров, нито Даниел Мартин успяха да спрат крилото, а след няколко рикошета топката попадна на десния крак на Карагарен, който стреля и вкара в долния десен ъгъл на Кристиан Томов с първия точен удар за гостите.

А в 53-ата минута отново Карагарен направи обрата пълен с втори гол. Уилсън Самаке надскочи Росен Стефанов, като защитникът на домакините остана да лежи на терена. Играта продължи и Андре Шиняшики изпревари Ертон Томбак отляво в наказателното поле, след което Самаке продължи за Карагарен. Крилото отново стреля ниско с десния крак, за да отбележи за 1:2. Попадението беше разгледано със системата ВАР за нарушение на Самаке срещу Стефанов, но в крайна сметка голът остана.

Давид Телеш изравни за втори път в 56-ата минута. Асен Дончев центрира от свободен удар към далечната греда, където Вячеслав Велев отигра с глава, но не успя да изчисти далеч. Топката попадна на десния крак на Телеш, който веднага стреля през куп от играчи в близкия ъгъл на Анатолий Господинов за 2:2.

В 72-ата минута Серкан Юсеин даде нов аванс на гостите от Къэрджали. Топката бе центрирана отдясно в наказателното поле, където Андре Шиняшики стреля с глава, но бе блокиран от Ертан Томбак. След това обаче тя попадна в Антонио Вутов, който подаде на Юсеин, а халфът нанесе нисък удар с десния крак. Вратарят Кристиан Томов не се намеси по най-убедителния начин и позволи топката да мине под тялото му и след това във вратата за 2:3.