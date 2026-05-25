"Лудогорец": Треньорът ни не е в България по лични причини

"Лудогорец" няма да бъде воден срещу ЦСКА в последния кръг срещу ЦСКА в Разград от треньора си Пер-Матиас Хьогмо, тъй като норвежецът не е в България по лични причини.

Това обяви от ръководството на разградчани. Сънародникът на Хьогмо Микаел Старе ще бъде начело на "орлите".

От изхода на двубоя и този в Бистрица ЦСКА 1948 - "Левски" ще стане ясно дали "Лудогорец" ще влезе директно в квалификациите за Лигата на конференциите или ще играе като трети бараж с "Локо" (Пд).

По-рано днес в Норвегия обявиха, че Хьогмо е уволнен. Неговият договор по принцип важи и за следващия сезон.