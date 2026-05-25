2 победи, 4 ремита и 1 загуба за шахматистките на българия при старта на европейското в Батуми

Две победи, четири ремита и една загуба записаха българските шахматистки в първия кръг на европейското първенство по класически шахмат за жени в грузинския град Батуми.
Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева се наложи над Анахит Мурадян от Армения, докато Антова се справи с представителката на домакините Натали Асатиани, предава БТА.
Останалите пет българки играха с черните фигури на старта на турнира и това повлия за това никоя от тях да не стигне до победата.
Десетата в схемата Нургюл Салимова раздели по половин точка с испанката Ребека Хименес.
16-годишната Анджелика Ненова пък постигна същия резултат срещу французойката Йоша Иглесиас, която е първата трансджендър шахматистка, участваща на европейско първенство.
Надя Тончева завърши реми с англичанката Ануша Субраманян, докато така приключи и партията на Виктория Радева с грузинката Лулу Диасамидзе.
Единственото поражение допусна Гергана Пейчева, която отстъпи пред една от основните претендентки за титлата Май Нарва от Естония.
Във вторник е вторият кръг от европейското първенство, което продължава до 5 юни.