Стан Вавринка изигра последния си мач на "Ролан Гарос"

Стан Вавринка се прости с публиката на "Ролан Гарос". Снимка: Ройтерс

"Ролан Гарос" приключи за Стан Вавринка. 

Шампионът от 2015 г. бе обявил, че това е последното му участие в турнира от "Големият шлем" в Париж. 41-годишният швейцарец отпадна след 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 с Йеспер де Йонг (Нид).

В чест на Stan the Man се състоя церемония, на която бяха показани специални послания от Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович, Яник Синер, Карлос Алкарас и Гаел Монфис.

"Израснал съм с "Ролан Гарос". Всяка година по това време си мечтаех да се прибера у дома след училище, да пусна France Television (все пак към от френскоговорящата част на Швейцария) и да гледам мачове до късно вечерта", сподери Вавринка. 

