Григор Димитров се завръща на трева с покана за турнира в Майорка

Григор Димитров ще получи покана да играе на турнира в Майорка.

"Българинът отново ще се състезава на трева след контузията, която получи на „Уимбълдън" 2025, когато беше принуден да се откаже, докато водеше в резултата. Участието му в Санта Понса ще отбележи завръщането му на настилка, на която традиционно е постигал силни резултати.

Със своя елегантен и разнообразен стил на игра, отличаващ се с характерния му бекхенд с една ръка, Димитров се утвърди като един от най-завършените тенисисти. В хода на кариерата си той има значими успехи на трева, включително титла и силни представяния в турнири от най-високо ниво, което подчертава ефективността му на тази настилка.

Участието му в Mallorca Country Club носи опит, класа и звезден заряд на състав, който продължава да става все по-силен. То добавя и любопитна сюжетна линия към турнира, тъй като Димитров ще се опита да възстанови игровия си ритъм в началото на сезона на трева", написаха организаторите.

Турнирът е от 21 юни.