БФС не успя да класира директно "Лудогорец" за евротурнирите

Според съдиите на БФС това влизане е напълно в рамките на футбола, както и на каратето или таекуондото. Снимка: Startphoto.bg

БФС не успя да класира "Лудогорец" за Лигата на конференциите, след като съдиите успяха да победят ЦСКА с 1:0 в Разград. Но ФК ЦСКА 1948 измъкна 0:0 от шампиона "Левски" и стигна до квалификациите за Лигата на конференците, а досегашният хегемон ще трябва да взема мерки срещу "Локо" (Пд), за да не остане без евротурнири.

В 62-ата минута Идан Нахмиас влезе с традиционния за Разград удар от каратето в гърдите на Леандро Годой, но реферът Стоян Арсов не видя никакво нарушение. ВАР Васил Минев и Денислав Сталев също решиха, че може да се играе комбинация от два спорта на терена. Минев е един от новите ни международни арбитри, а Сталев е син на бившия шеф на съдийската комисия Йордан Сталев.

В добавеното време Ивайло Чочев все пак вкара за 1:0, но това се оказа недостатъчно за да заеме тимът му второто място в класирането.

