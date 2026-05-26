"Волфсбург" за първи път изпадна от Бундеслигата, "Падерборн" се върна в нея с гол на Курда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път след изкачването си в Бундеслигата през 1997 г. "Волфсбург" изпадна от нея.

В реванша от баража срещу третия във II лига "Падерборн" "вълците" паднаха 1:2 като гости.

Първият мач бе завършил 0:0. Така 16-ият от елита го напусна след 19 г. в него.

Това пък показа, че в най-малко комерсиалното първенство от големите в Европа може да влезе по-скромен тим спрямо корпоративния "Волфсбург" (спонсор му е автомобилният гигант "Фолксваген").

Тази вечер "вълците" откриха резултата чрез Пейчинович.

За нула време обаче съотборникът му Меле си изкара 2 жълти картона и пое към съблекалнята в 14-ата мин.

Билбия в 39-ата мин изравни за "Падерборн" и се стигна до продължения.

Курда вкара победно в 100-ата мин.

"Падерборн" бе за последно в Бундеслигата през сезон 2019/2020.